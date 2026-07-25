Alessio Bernabei | L’amore tossico il demone della mia vita

L’ex cantante dei Dear Jack ha dichiarato di aver affrontato una depressione legata a una dipendenza affettiva, definendo questa esperienza come un “demone” che ha influenzato la sua vita. Ha spiegato che la musica, una compagna e la sua gattina sono stati elementi fondamentali per superare il momento difficile. La sua testimonianza si concentra sul percorso di ripresa, senza entrare in dettagli personali o giudizi.

L’ex frontman dei Dear Jack racconta la difficile depressione causata dalla dipendenza affettiva. La musica, la compagna e la sua amata gattina lo hanno salvato Ripartire dai pilastri della vita. La musica come terapia, gli affetti come ancora di salvezza. Così Alessio Bernabei, protagonista della cover del numero in esclusiva digitale di Novella 2000, è tornato dopo la depressione e gli attacchi di panico, di cui è riuscito a riconoscere le cause: la dipendenza d’affetto che lo ha condizionato in tutti questi anni. «La psicoterapia mi ha salvato, da solo non ce l’avrei mai fatta», racconta al nostro magazine. Alessio Bernabei è rinato dalle... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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