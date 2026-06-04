Marjane Satrapi morta un anno dopo il marito l’artista scriveva | Ho perso l’amore della mia vita

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’artista è deceduta poco più di un anno dopo il marito. In un messaggio scritto, ha affermato: “Ho perso l’amore della mia vita”. La notizia della scomparsa è stata comunicata attraverso i suoi canali ufficiali. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte o sulle circostanze. La sua scomparsa segue di circa dodici mesi quella del coniuge.

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È morta poco più di un anno dopo il marito. “For I lost the love of my life”, perché ho perso l’amore della mia vita. A vedere i profili social di Marjane Satrapi, fumettista, sceneggiatrice, illustratrice e regista iraniana naturalizzata francese morta oggi, 4 giugno, traspare che nell’epicentro della sua vita aveva alloggio suo marito. Quando Mattias Ripa, svedese trasferito in Francia sin da giovane, è scomparso l’8 aprile 2025 a 54 anni, ha lasciato un buco nero nell’artista. Nove post, uno per ogni parola, e un decimo con la foto del marito, occupano quasi tutto il profilo Instagram di Marjane. Oltre a quelli, c’è solo un altro post: l’annuncio dell’istituzione di una fondazione dedicata alla coppia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Marjane Satrapi morta un anno dopo il marito, l’artista scriveva: “Ho perso l’amore della mia vita”
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