Dopo 21 anni, un attore ha dichiarato di essere ancora innamorato della donna che ha incontrato per caso. Ha descritto la sua compagna come l’amore della vita, sottolineando che il sentimento non si è affievolito nel tempo. La coppia si è sposata nel 2005 e ha quattro figlie ormai adulte. La sua testimonianza è stata rilasciata durante un’intervista, in cui ha parlato della loro relazione duratura.

« Dopo 21 anni è ancora l’amore della mia vita »: così Matt Damon ha descritto Luciana Barroso, la donna che ha sposato nel 2005 e con cui condivide quattro figlie ormai adulte. La star di Odissea di Christopher Nolan e la moglie sono sempre stati estremamente riservati, ma per la promozione del film l’attore 55enne ha voluto al suo fianco tutta la famiglia. Luciana in particolare, persona cui lui si rivolge per prendere ogni decisione: « Alla base del nostro rapporto ci sono tanto amore e rispetto, e tanta fiducia. È costruito su fondamenta molto solide. Continuiamo a crescere ed evolverci come persone, e quindi queste fondamenta sono davvero tutto », ha detto Matt a People. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - «Dopo 21 anni è ancora l’amore della mia vita»: la star dell'Odissea di Christopher Nolan è innamorato come il primo giorno della donna che ha incontrato per puro caso

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Dopo 66 anni ho ritrovato l'amore della mia vita... Figli cresciuti, ora vivo ciò che non vissi

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