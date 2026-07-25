Fiocco in arrivo per Luca Urso e Alessandra Tripoli. La ballerina di Ballando con le Stelle ha annunciato di essere incinta del secondo figlio con un post dolcissimo su Instagram. “La nostra felicità ha un battito in più”, ha scritto a corredo del video, in cui Liam, il suo primo figlio, bacia teneramente il pancione della mamma. Visualizza questo post su Instagram Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Tripoli è incinta, l’annuncio con un video: “La nostra felicità ha un battito in più”

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