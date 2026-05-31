Milly Carlucci sull'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle | Ora non stiamo pensando alla giuria

Milly Carlucci ha commentato l'addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria di Ballando con le Stelle, affermando che attualmente non si stanno concentrando sulla composizione della giuria. La conduttrice ha sottolineato che l'attenzione è rivolta ad altri aspetti dello show, senza approfondire ulteriori dettagli sul cambiamento. La decisione di Lucarelli di lasciare il programma non è stata discussa pubblicamente, né sono stati annunciati eventuali sostituti.

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sull'addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria di Ballando con le Stelle. La conduttrice non si è sbilanciata e ha spiegato: "Non stiamo toccando questo tema ora, anche se si parla di loro in maniera compulsiva. Siamo concentrati sul cast". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle cosa succederà

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