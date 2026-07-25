Alena Marx e Vit Prindis hanno vinto le medaglie d'oro nel kayak cross ai Mondiali di canoa slalom a Oklahoma City. La giornata finale si è concentrata su questa disciplina, mentre l’Italia non ha conquistato altri podi, fermandosi ai quarti di finale con un atleta e alle batterie con un altro.

La giornata conclusiva dei Mondiali di canoa slalom, competizione che si svolge a Oklahoma City, è dedicata alle gare del kayak cross. La rassegna iridata si chiude senza ulteriori medaglie per l’Italia che si ferma nei quarti di finale con Giovanni De Gennaro e nelle batterie con Xabier Ferrazzi. In campo maschile si ferma ai quarti la corsa di Giovanni De Gennaro. L’azzurro, medaglia di bronzo nella prova individuale del K1, termina in terza posizione la terza serie dei quarti e deve cedere il passo al britannico Sam Leaver e all’austriaco Felix Oschmaut. Si ferma invece in batteria Xabier Ferrazzi. L’atleta italiano chiude al terzo posto nella penultima serie delle batterie e lascia il campo al francese Martin Hello e all’elvetico Martin Dougoud. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alena Marx e Vit Prindis trionfano nel kayak cross ai Mondiali. Azzurri lontani dal podio

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