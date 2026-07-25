Alaphilippe ha dichiarato che potrebbe non partecipare più al Tour de France, lasciando aperta la possibilità di non tornare in gara. Nel frattempo, la corsa prosegue con tre francesi nella top 10 e un giovane partecipante, il più giovane dal 1937. Non è ancora arrivata una vittoria di tappa per il ciclista, e si teme che possa aggiornare un record negativo. La competizione continua con vari protagonisti in corsa.

Roma, 25 luglio 2026 – Nonostante la vittoria di tappa non sia ancora arrivata, con il rischio di aggiornare il libro dei record negativi, la Francia si gode tre beniamini nella top 10 del Tour de France 2026: Paul Seixas, il più giovane partecipante dal 1937. Domani a Parigi acclarerà il suo quarto posto, sfiorando podio e maglia bianca, seguito da Lenny Martinez, mentre Jordan Jegat chiuderà prima pagina della classifica generale, quella guidata saldamente da Tadej Pogacar. Ottime notizie per un movimento che sta provando a rinascere dopo anni bui, nei quali uno dei pochi lampi è stato Julian Alaphilippe, che ha trovato il modo di diventare protagonista al termine della penultima tappa con dichiarazioni inquietanti sul suo futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alaphilippe dice addio al Tour de France? “Non è detto che mi rivedrete”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 fuggitivi in testa, c’è anche Alaphilippe! Il gruppo controlla

Tour de France 2026, Davide Piganzoli incassa 25 minuti e dice addio alla top10. Obiettivo fuga?Durante il Tour de France 2026, Davide Piganzoli ha perso oltre 25 minuti e ha abbandonato le speranze di entrare nella top 10 della classifica...

Temi più discussi: Paret-Peintre dice addio alla maglia a pois! Si stacca sul Télégraphe: semaforo verde per Carapaz; Evenepoel: Vittoria speciale nel giorno di festa del Belgio, ma mi dispiace per Lipowitz; Pogacar si prende il Col du Haag con un buon margine su Vingegaard e Seixas: lo sloveno va verso il poker di vittorie; Pogacar non si stanca di attaccare! Scatto anche sul Col du Haag: staccati Vingegaard e Seixas.

Alaphilippe dice addio al Tour de France? Non è detto che mi rivedreteA sorpresa, l'idolo di casa (14 giorni in maglia gialla nel 2019) lascia intendere che potrebbe non tornare alla Grande Boucle dopo l'ennesimo calvario, vissuto a braccetto con l'altro veterano Bargui ... sport.quotidiano.net

Alaphilippe says goodbye to the Tour de France? It's not a given you'll see me again.A sorpresa, l'idolo di casa (14 giorni in maglia gialla nel 2019) lascia intendere che potrebbe non tornare alla Grande Boucle dopo l'ennesimo calvario, vissuto a braccetto con l'altro veterano Bargui ... sport.quotidiano.net