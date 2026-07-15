CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.32 In testa al gruppo si è subito messa a fare il ritmo la Soudal Quick-Step di Tim Merlier. La squadra belga cercherà di tenere sotto controllo la fuga, cercando di non far lievitare il loro vantaggio. 14.29 Slock ha perso il momento giusto e adesso sta cercando di riportarsi da solo sui quattro al comando. Per il belga sarà complicatissimo rientrare vista che accusa già 33? di ritardo. 14.27 Si rialza il gruppo. Il quartetto, più Slock da solo all’inseguimento, adesso è libero di prendere il largo. Il margine della fuga è già salito ad 1?. 14.25 15? secondi di vantaggio per il gruppetto al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 fuggitivi in testa, c’è anche Alaphilippe! Il gruppo controlla

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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