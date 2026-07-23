Durante il Tour de France 2026, Davide Piganzoli ha perso oltre 25 minuti e ha abbandonato le speranze di entrare nella top 10 della classifica generale. Ora si concentra sulla conquista di tappe, lasciando da parte la posizione in classifica complessiva. La sua uscita dalla classifica generale segna un cambio di strategia nel corso della corsa, con un focus sulle fughe e sui successi di tappa.

Davide Piganzoli è uscito definitivamente di classifica, abbandonando le residue speranze di puntare alla top10 della generale e riciclandosi in un nuovo ruolo da cacciatore di tappe in questa porzione conclusiva del Tour de France 2026. L’unico azzurro che, dopo il ritiro del suo capitano Jonas Vingegaard, poteva ambire ad un buon piazzamento finale ha scelto dunque di andare all-in in vista delle prossime due giornate sulle Alpi. Il corridore della Visma-Lease a Bike, reduce da uno splendido Giro d’Italia terminato in ottava posizione da gregario di lusso della maglia rosa, proverà a battagliare per un successo parziale tra venerdì e sabato nelle ultime due tappe di montagna prima della passerella finale sugli Champs-Élysées. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Davide Piganzoli incassa 25 minuti e dice addio alla top10. Obiettivo fuga?

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TOUR DE FRANCE 2026 - LA SELECTION DE VISMA LEASE A BIKE

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