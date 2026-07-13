Svelata la FAB50 del 2026 la short list delle cinquanta imprenditrici più innovative che partecipano alla 22a edizione del Premio GammaDonna

È stata annunciata la FAB50 del 2026, la lista delle cinquanta imprenditrici più innovative selezionate per la 22a edizione del Premio GammaDonna. Si tratta della selezione ufficiale delle partecipanti al riconoscimento italiano dedicato all’imprenditoria femminile innovativa. La lista include le candidate che si contenderanno il premio quest’anno. La presentazione ufficiale avviene in occasione della manifestazione, che si svolge annualmente per valorizzare le imprese femminili più innovative del Paese.

S velata la FAB50 del 2026, la short list delle cinquanta imprenditrici più innovative che partecipano alla 22a edizione del Premio GammaDonna, il principale riconoscimento italiano dedicato all’imprenditoria femminile innovativa. A Kabul c’è un bus-incubatore per l’imprenditoria al femminile X Leggi anche › GammaDonna 2025: vince Francesca Failoni e il suo Bitcoin sostenibile Le candidature raccolte quest’anno raccontano un ecosistema imprenditoriale diffuso, sempre piu? giovane e orientato all’innovazione, con una netta focalizzazione sulle grandi sfide del nostro tempo. Le cinquanta imprenditrici selezionate provengono per il 52,8% dal... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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