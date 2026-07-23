Kerim Alajbegovic, centrocampista offensivo del 2007 del Bayer Leverkusen, continua ad attirare interesse da parte di diversi club. Dopo aver giocato con il Salisburgo nella scorsa stagione, il giocatore è ancora nel mirino di Chelsea, Tottenham e Milan. La squadra italiana mantiene speranze di portarlo in rosa, ma il suo nome resta tra quelli più monitorati sul mercato.

Uno dei grandi osservati nella lista del Milan continua ad attirare pretendenti. Parliamo di Kerim Alajbegovic, centrocampista offensivo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen che nell'ultima stagione ha vestito la maglia degli austriaci del Salisburgo. In Austria ha sfornato una stagione a dir poco importante, mettendo a referto 13 gol e 4 assist in 44 partite disputate: niente male per un 18enne alla prima vera esperienza tra i grandi. Le sue prestazioni con il Club gli sono valse una chiamata in nazionale maggiore bosniaca e proprio durante questo Mondiale, in cui ha registrato 4 presenze e una rete, il mondo ha iniziato a conoscere e apprezzare il suo talento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Alajbegovic, Chelsea e Tottenham sulle sue tracce: c'è ancora speranza per il Milan?

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