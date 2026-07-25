Debutto lunedì 27 luglio, in diretta dalle 21 alle 23. Alessandro Morelli e Sammy Varin conducono la prima puntata con ospite il senatore Claudio Borghi. Si parte dalla legittima difesa, ma "Guest Star" nasce per andare oltre il commento dell'attualità: un confronto senza copioni, aperto alle domande dei cittadini, dove le idee, le proposte e le dichiarazioni dei protagonisti possono trasformarsi nelle notizie del giorno dopo. Roma, 24 luglio 2026 – La politica ha bisogno di tempo. Tempo per spiegare, per confrontarsi, per rispondere. Tempo che oggi, troppo spesso, viene sacrificato alla logica dei titoli, delle polemiche e delle dichiarazioni di pochi secondi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al via "Guest Star", il nuovo format trasmediale di Radio Libertà che cambia il modo di raccontare la politica

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Un niño viaja en el tiempo, conoce a una madre joven y cambia el destino de sus padres.

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