Ellen Burstyn il Leone d’Oro alla Carriera celebra l’attrice che ha cambiato il modo di raccontare le donne al cinema

Da novella2000.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ellen Burstyn ha ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera alla 83ª Mostra di Venezia. L’attrice, nota per aver interpretato ruoli iconici, ha contribuito a cambiare il modo di rappresentare le donne sul grande schermo. La premiazione riconosce la sua lunga carriera e il ruolo di pioniera nel cinema americano. La cerimonia si è svolta durante l’evento cinematografico internazionale, con il riconoscimento ufficiale dell’attrice per il suo contributo alla settima arte.

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Questa artista non ha soltanto interpretato grandi personaggi: ha contribuito a cambiare il modo in cui il cinema guarda all’universo femminile. Il Leone d’Oro alla Carriera della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a Ellen Burstyn, una delle interpreti più straordinarie della storia del cinema americano. La decisione della Biennale rende omaggio a un’artista che, in oltre sessant’anni di carriera, ha trasformato ogni personaggio in un ritratto autentico della complessità umana, contribuendo a ridefinire la rappresentazione femminile sul grande schermo. Accettando la prestigiosa offerta della manifestazione, Burstyn ha espresso tutta la sua emozione con parole semplici e sincere: «Wow! Non solo ho la possibilità di viaggiare in una delle mie città preferite in assoluto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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