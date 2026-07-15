Ellen Burstyn il Leone d’Oro alla Carriera celebra l’attrice che ha cambiato il modo di raccontare le donne al cinema

Ellen Burstyn ha ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera alla 83ª Mostra di Venezia. L’attrice, nota per aver interpretato ruoli iconici, ha contribuito a cambiare il modo di rappresentare le donne sul grande schermo. La premiazione riconosce la sua lunga carriera e il ruolo di pioniera nel cinema americano. La cerimonia si è svolta durante l’evento cinematografico internazionale, con il riconoscimento ufficiale dell’attrice per il suo contributo alla settima arte.

Questa artista non ha soltanto interpretato grandi personaggi: ha contribuito a cambiare il modo in cui il cinema guarda all’universo femminile. Il Leone d’Oro alla Carriera della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a Ellen Burstyn, una delle interpreti più straordinarie della storia del cinema americano. La decisione della Biennale rende omaggio a un’artista che, in oltre sessant’anni di carriera, ha trasformato ogni personaggio in un ritratto autentico della complessità umana, contribuendo a ridefinire la rappresentazione femminile sul grande schermo. Accettando la prestigiosa offerta della manifestazione, Burstyn ha espresso tutta la sua emozione con parole semplici e sincere: «Wow! Non solo ho la possibilità di viaggiare in una delle mie città preferite in assoluto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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