Da questo fine settimana, Radio Bruno Dance trasmette il nuovo format live intitolato “Fresh Vibes”. Il programma è stato ideato dal dj e produttore Matteo Pandolfini, noto come Pando Dj, che è originario di Cesena. La trasmissione va in onda ogni sabato e domenica, dalle 16 alle 17, offrendo una selezione musicale curata dal dj. Questa programmazione mira a proporre contenuti musicali in diretta durante il fine settimana.

Debutta su Radio Bruno Dance “Fresh Vibes”, il nuovo format live ideato dal dj e produttore Matteo Pandolfini (Pando Dj) originario di Cesena, in onda ogni sabato e domenica dalle 16 alle 17. Un progetto che si inserisce nel panorama radiofonico contemporaneo con una proposta musicale mirata e riconoscibile, pensata per intercettare sia gli appassionati della scena dance sia un pubblico più ampio. Il programma propone un’ora di selezione musicale che combina le ultime uscite discografiche con brani che hanno segnato gli ultimi anni, spesso riproposti attraverso remix e nuove versioni capaci di renderli attuali e adatti alle nuove tendenze sonore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Fresh Vibes’, il nuovo format di Pando dj su Radio Bruno Dance

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