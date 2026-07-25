L’amministrazione comunale ha comunicato di aver avviato interventi per risolvere il problema agli scarichi della doccia nell’alloggio di Pian delle Fornaci, che lo rendeva inutilizzabile durante l’estate. La situazione era stata segnalata da residenti e coinvolgeva un malfunzionamento grave degli impianti. Sono in corso lavori di riparazione per eliminare i disagi e ripristinare la piena funzionalità dell’impianto. Nessuna tempistica è stata ancora comunicata.

L’amministrazione comunale interviene con una nota sul caso dell’alloggio a Pian delle Fornaci con un serio problema agli scarichi della doccia, di fatto inutilizzabile in estate. "Il Comune – si afferma in una nota – non si è mai sottratto alle problematiche segnalate. Su tali problematiche, riscontrate dalla famiglia, l’amministrazione si è attivata da tempo per le verifiche, per individuare le cause e arrivare a una soluzione definitiva. Sono già stati effettuati sopralluoghi, coinvolgendo anche soggetti terzi competenti, tra cui Acquedotto del Fiora, per verificare la qualità dell’acqua e accertare l’origine del cattivo odore lamentato.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Al lavoro per eliminare i disagi"

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