Un cantiere in via Caterina Sforza occupa l’intera carreggiata per circa 130 metri, con teli frangivista e mezzi pesanti come escavatori e camion. I lavori dureranno circa un anno e stanno causando disagi a residenti e commercianti, soprattutto per chi arriva in auto da via Petruccio Moro e si aspetta di svoltare a sinistra. La presenza delle macchine e le barriere visive rendono evidente l’intervento in corso.

L’area del cantiere è ben visibile, un po’ perché occupa tutta la carreggiata per 130 metri con teli frangivista, un po’ perché ti ritrovi escavatori e camion di fronte se arrivi in auto da via Petruccio Moro, convinto di dover svoltare a sinistra su via Caterina Sforza. Il cantiere per il rifacimento delle fogne, oltre che delle reti luce e gas della via che corre parallela a corso Diaz è iniziato da poco più di un mese, ma lo stupore delle persone che si trovano di fronte alle reti che lo delimitano sembra sempre nuovo. Anche per chi viene in bici non è sempre agevole capire se e dove passare. C’è un passaggio per i pedoni a ridosso delle abitazioni, per i residenti è sempre consentito l’accesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lavori in via Caterina Sforza. Ruspe al lavoro per un anno. Disagi per esercenti e residenti

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