Volkswagen | Blume tagli necessari possibile eliminare fino a 50 mila posti lavoro
Il CEO di Volkswagen ha annunciato che potrebbero essere necessari fino a 50.000 licenziamenti per mantenere la competitività dell’azienda. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione con i sindacati e i dipendenti. La riduzione del personale sarebbe parte di un piano di ristrutturazione volto a migliorare le performance del gruppo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui criteri di selezione. La notizia ha suscitato reazioni tra le rappresentanze dei lavoratori.
Roma, 13 lug.(AdnkronosDpa) - Il Ceo di Volkswagen, Oliver Blume, ha avvertito che potrebbero essere necessari fino a 50.000 tagli di posti di lavoro per restituire competitività al principale gruppo automobilistico europeo, in un clima di forte tensione con dipendenti e sindacati. In un'intervista interna visionata dall'agenzia Dpa, Blume ha quantificato per la prima volta l'entità dei potenziali esuberi, dopo che la scorsa settimana i media tedeschi avevano ipotizzato il taglio di oltre 100.000 posizioni. Giovedì il sindacato IG Metall ha organizzato proteste su scala nazionale in concomitanza con la riunione del management per discutere le indiscrezioni sui piani di riduzione dei costi; nel fine settimana anche il consiglio di fabbrica ha espresso la propria netta contrarietà. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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