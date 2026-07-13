Volkswagen | Blume tagli necessari possibile eliminare fino a 50 mila posti lavoro

Notizia in breve

Il CEO di Volkswagen ha annunciato che potrebbero essere necessari fino a 50.000 licenziamenti per mantenere la competitività dell’azienda. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione con i sindacati e i dipendenti. La riduzione del personale sarebbe parte di un piano di ristrutturazione volto a migliorare le performance del gruppo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui criteri di selezione. La notizia ha suscitato reazioni tra le rappresentanze dei lavoratori.