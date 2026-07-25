Al Hilal scatenato! Dopo Summerville non si ferma obiettivo Luis Diaz del Bayern La mossa del club arabo non lascia dubbi

Da calcionews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Hilal ha annunciato l’intenzione di acquistare Luis Diaz dal Bayern Monaco, dopo aver già acquisito Summerville. Il club arabo sta cercando di rafforzare la propria rosa con giocatori di alto livello e ha manifestato pubblicamente il suo interesse per il calciatore. La società continua a pianificare acquisti nel mercato dei trasferimenti senza indicare limiti di spesa, puntando a formare un team competitivo.

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L’Al Hilal punta a creare un top team in questo mercato. Occhi su Luis Diaz del Bayern Monaco, ecco tutti i dettagli. L’ Al-Hilal non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato e continua a pianificare acquisti di altissimo livello per rinforzare il proprio reparto avanzato. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Crysencio Summerville dal West Ham, la società saudita ha messo nel mirino un nuovo prestigioso obiettivo internazionale: l’ala colombiana Luis Díaz, attualmente in forza al Bayern Monaco. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’assalto a Luis Díaz e la strategia dell’Al-Hilal Wikipedia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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