Notizia in breve

Al Hilal ha annunciato l’intenzione di acquistare Luis Diaz dal Bayern Monaco, dopo aver già acquisito Summerville. Il club arabo sta cercando di rafforzare la propria rosa con giocatori di alto livello e ha manifestato pubblicamente il suo interesse per il calciatore. La società continua a pianificare acquisti nel mercato dei trasferimenti senza indicare limiti di spesa, puntando a formare un team competitivo.