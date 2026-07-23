Summerville sceglie l’Al Hilal Gasperini attende rinforzi | Nusa diventa il primo obiettivo

Crysencio Summerville del West Ham, vicino alla firma con la Roma, è stato bloccato dall’offerta di 75 milioni dell’Al-Hilal, che ha convinto il club inglese. Il giocatore percepirà 14 milioni di euro a stagione. Gasperini aspetta rinforzi e ha messo nel mirino Nusa come primo obiettivo.

Crysencio Summerville, l’esterno olandese del West Ham, era a un passo dal vestire la maglia giallorossa, ma l’ offerta monstre dell’Al-Hilal di 75 milioni ha convinto il club inglese e il giocatore, che percepirà 14 milioni di euro a stagione. L’obiettivo principale del club giallorosso è sfumato, ma la società ora vuole tentare il primo acquisto degno di nota di questa sessione di mercato per andare a rinforzare gli esterni d’attacco. Tra i nomi più caldi per ricoprire il ruolo di esterno sinistro c’è Antonio Nusa del Lipsia, con il DS Tony D’Amico che ha l’obiettivo di far felice l’ambiente Roma con un acquisto offensivo di livello. Lo... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Calciomercato Roma: Nusa obiettivo principale, ma spuntano Summerville e TzolisLa Roma si appresta a un’estate di mercato molto movimentata, con diverse trattative in corso.

La Roma vede l’accordo di Summerville quasi svanire mentre Nusa diventa il bersaglio dei sogni e Moreira rimane un jollyIl trasferimento di Summerville rischia di saltare, con l’accordo che si sta sfaldando.

Temi più discussi: Roma, tutto da rifare: Summerville sceglie i soldi; TRIBUNA.COM * SERIE A: CRYSENCIO SUMMERVILLE SCEGLIE LA ROMA! L'ESTERNO AVREBBE RIFIUTATO LA CORTE DI ASTON VILLA E MANCHESTER UNITED; Summerville va in Arabia, la Roma vira su Nusa: il summit a Trigoria per impostare la trattativa; Roma beffata per Summerville: ora il pressing per Nusa.

#Summerville sceglie i soldi arabi L'olandese ha già svolto le visite mediche. Un'altra beffa per la #Roma x.com

Summerville va in Arabia, la Roma vira su Nusa: il summit a Trigoria per impostare la trattativaLa risposta ufficiale è arrivata ieri pomeriggio ma la Roma dall'ora di pranzo era già oltre Summerville. Il tira e molla del ragazzo, degli agenti e degli intermediari ... ilmessaggero.it

Summerville sceglie l'Al Hilal: offerta choc da 60 milioni in 4 anni. Annullato il volo per RomaIl West Ham ha trovato l'accordo con gli arabi da quasi 80 milioni di euro complessivi per il cartellino dell'olandese. La risposta definitiva è attesa a breve ma i giallorossi non hanno intenzione di ... msn.com

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