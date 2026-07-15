Solet si allontana dalla Juventus? L’ultima mossa non lascia dubbi per il futuro del difensore dell’Udinese

Solet si allontana dalla Juventus. Il difensore dell’Udinese non è più considerato una priorità per il club torinese, che ha deciso di non fare offerte per il suo trasferimento. Nel frattempo, alcuni club della Premier League hanno manifestato interesse, ma la Juventus ha chiarito di non voler intraprendere trattative in questa fase. La situazione del calciatore resta in stand-by, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

di Luca Fiore Solet è un obiettivo per la retroguardia bianconera, ma è corteggiato da alcuni club della Premier League: ecco la posizione della Juventus. Il futuro di Oumar Solet sembra essere sempre più lontano dal campionato italiano. Il difensore centrale dell’ Udinese, classe 2000, finito nelle scorse settimane anche nel mirino della Juventus, è diventato oggetto di una trattativa concreta con un club della Premier League. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la società friulana avrebbe ricevuto un’offerta ufficiale per il cartellino del calciatore francese, che attualmente viene valutato dal proprio club di appartenenza non meno di 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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