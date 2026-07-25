Aktürko?lu-Roma è Gasperini a volerlo | offerta in arrivo per l’esterno del Fenerbahçe

Gian Piero Gasperini ha chiesto alla dirigenza della Roma di avviare trattative per il trasferimento di Kerem Aktürko?lu, esterno d’attacco del Fenerbahçe nato nel 1998. La richiesta del tecnico ha portato a un primo contatto tra le due società per valutare un possibile trasferimento. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’offerta o sui tempi della trattativa.

È Gian Piero Gasperini in persona ad aver chiesto Kerem Aktürko?lu. Una indicazione diretta, quella arrivata dal tecnico giallorosso alla dirigenza della Roma, per intavolare i primi contatti con il Fenerbahçe ed arrivare all’esterno d’attacco turco classe 1998. Lo riportano le testate turche NTV Spor e Türkiye Gazetesi. L’offerta ufficiale, stando a quanto emerso, dovrebbe partire a stretto giro verso Istanbul. La richiesta di Gasperini. Non un nome uscito da un dossier scout, ma una scelta tecnica precisa. Gasperini vuole Aktürko?lu nella propria rosa, e lo ha fatto sapere con chiarezza alla società. Da lì il pressing giallorosso, che ora si concretizza nella preparazione di una proposta economica formale da recapitare al club di Istanbul. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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