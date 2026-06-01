La Roma punta Greenwood | maxi offerta al Marsiglia per l’esterno di Gasperini

La Roma ha presentato una proposta importante al Marsiglia per l'esterno di Gasperini. La trattativa tra le due squadre riguarda un possibile trasferimento e si sta intensificando nelle ultime ore. La cifra offerta e i dettagli dell’accordo non sono stati ancora resi noti. La trattativa coinvolge un giocatore che ha già attirato l’attenzione di altri club europei. La decisione finale dipenderà dalle risposte del club francese.

L’asse di mercato tra Roma e Marsiglia si scalda nuovamente e promette di infiammare l’estate con una trattativa di primissimo piano. Il club giallorosso ha deciso di muoversi concretamente per Mason Greenwood, l’esterno offensivo inglese individuato come il rinforzo ideale per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini. La dirigenza capitolina sta strutturando la prima proposta ufficiale da recapitare in Francia per scardinare la resistenza dell’ Olympique, una società che ha l’esigenza immediata di monetizzare per riequilibrare i propri conti interni e ristrutturare lo spogliatoio. I contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime ore, confermando come la diplomazia calcistica tra le due sponde del Mediterraneo sia storicamente una delle più attive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La Roma punta su Mason Greenwood reddit

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