Greenwood ha scelto Roma | rifiutato l’oro del Fenerbahce per il progetto di Gasperini

Il calciatore ha deciso di trasferirsi nella capitale, rifiutando l’offerta del Fenerbahce per unirsi al progetto tecnico di Gasperini. La scelta è stata comunicata dopo alcune settimane di trattative e conferma l’interesse della società a rinforzare l’attacco prima della chiusura del mercato. La trattativa si è conclusa positivamente e il giocatore firmerà un contratto triennale con la squadra. L’affare sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Il mercato della Roma sta per entrare nella sua fase più calda e l’assoluto protagonista delle manovre giallorosse ha già preso la sua decisione. Mason Greenwood vuole la Capitale. Nonostante sul tavolo del calciatore sia arrivata una proposta economica a dir poco devastante da parte del Fenerbahce, l’esterno inglese ha scelto di privilegiare il progetto tecnico e le ambizioni sportive rispetto ai soli vantaggi finanziari. Il club di Istanbul ha provato il blitz offrendo cifre faraoniche, ma il giocatore preferisce la prospettiva di essere guidato da Gian Piero Gasperini in Serie A. Come approfondito nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’operazione subirà un’accelerazione ufficiale non appena la Roma diramerà il comunicato per l’insediamento di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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