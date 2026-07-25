Un volo di circa 19 ore senza scalo collega Tolosa a Melbourne a bordo di un Airbus A350-1000 Ultra. Si tratta di un record di durata per questo tipo di aeromobile, in attesa del progetto chiamato Sunrise, che prevede un collegamento tra Sydney e Londra senza scali e sarà il più lungo al mondo.

Si chiama Project Sunrise, il "progetto alba", ovvero il volo che Qantas intende rendere disponibile tra Sydney e Londra e che, quando sarà attivo, diventerà il più lungo al mondo senza scali. Per poterlo operare, però, nessun velivolo attualmente in servizio aveva le caratteristiche necessarie. Per questo Airbus ha sviluppato una variante a lunghissimo raggio del suo A350-1000, denominata Ulr (Ultra Long Range): dotata di un serbatoio supplementare da 20 mila litri e di sistemi di bordo migliorati, può coprire gli oltre 17 mila km che dividono la città australiana dalla capitale britannica senza soste per il rifornimento, restando in volo per 22 ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Airbus A350-1000 Ulr, volo da record: da Tolosa a Melbourne senza scalo in 19 ore

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Airbus A350-1000 ULR Touch Down in Australia.

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