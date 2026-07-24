Un aereo di linea ha completato un volo senza scalo da Tolosa a Melbourne, coprendo circa 17.000 chilometri in poco più di 19 ore. È stato il primo volo di questo tipo a superare le 19 ore di durata senza soste, stabilendo un record per questa tratta. L’aereo ha mantenuto il volo continuo lungo tutta la rotta, senza fermate intermedie o rifornimenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quasi 17mila chilometri percorsi in un’unica tratta. Un viaggio da record nei cieli: 17mila chilometri coperti in poco più di 19 ore senza alcuna sosta per il rifornimento. Il nuovo volo più lungo al mondo, almeno per il momento, è decollato giovedì mattina da Tolosa, in Francia, ed è arrivato venerdì 24 luglio all’aeroporto di Melbourne, in Australia. La tratta è stata effettuata da un Airbus A350-1000ULR (“Ultra Long Range”) di Qantas, un velivolo progettato per affrontare alcune delle rotte commerciali più estreme mai realizzate. Il volo di prova è stato seguito da circa 67mila utenti su Flightradar24, piattaforma internazionale dedicata al monitoraggio degli aerei in tempo reale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Volo record da Tolosa a Melbourne: l’Airbus di Qantas supera le 19 ore senza scalo

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