Un Airbus A350-1000 ULR ha completato un volo diretto da Tolosa a Melbourne durato oltre 19 ore, coprendo circa 17.000 chilometri senza scali. Il velivolo utilizza un serbatoio speciale per estendere l’autonomia. La tratta rappresenta un record di durata per voli senza scalo su questa distanza e apre la strada a collegamenti intercontinentali di oltre 22 ore.

Oltre 19 ore di volo ininterrotto, 17mila chilometri solcati senza mai toccare terra e un serbatoio speciale per abbattere le ultime frontiere dell’aviazione commerciale. Uno speciale Airbus A350-1000 ULR (Ultra Long Range) è atterrato all’aeroporto di Melbourne, in Australia, dopo essere decollato dal quartier generale del costruttore a Tolosa, in Francia. Si tratta del primo, storico volo di prova prima della consegna ufficiale alla compagnia aerea australiana Qantas, pronta a inaugurare le rotte di linea più lunghe del mondo: i collegamenti diretti Sydney-Londra e Sydney-New York. Il velivolo bimotore, immatricolato provvisoriamente con la sigla F-Wulr, è decollato dalla Francia alle 7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volo record da 19 ore senza scalo da Tolosa a Melbourne: l’Airbus A350-1000 ULR di Quantas apre l’era dei collegamenti diretti intercontinentali da 22 ore

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