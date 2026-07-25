Un uomo è indagato per aver lasciato quattro cuccioli di cane sotto il sole cocente su un balcone nel quartiere San Michele, ad Agrigento. I cuccioli sono morti a causa delle alte temperature. La procura di Sciacca ha richiesto i domiciliari per l’indagato. I cani erano stati trovati nel quartiere, dove sono state avviate le indagini.

Roma, 25 luglio 2026 – Aveva lasciato i cani sul balcone, sotto il sole cucente: quattro cuccioli non ce l’hanno fatta. La procura di Sciacca, in provincia di Agrigento, sulla costa sud-occidentale della Sicilia, ha chiesto i domiciliari per l'uomo indagato per la morte degli animali, trovati nel quartiere San Michele. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti nell’inchiesta, i cuccioli sono stati lasciati in uno stato ritenuto incompatibile con la loro sopravvivenza. Contestato il reato di uccisione di animali aggravata. Sul balcone sono stati recuperati anche altri quattro cani, trovati in gravi condizioni ma successivamente salvati. L'uomo era stato dunque denunciato dagli agenti della polizia locale di Sciacca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agrigento, morti quattro cuccioli di cane lasciati sotto il sole cocente: il pm chiede i domiciliari per l’indagato

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ORRORE A SCIACCA: MORTI 4 CUCCIOLI LASCIATI SU UN TERRAZZO SOTTO IL SOLE

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