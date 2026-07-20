Il proprietario di quattro cuccioli è stato denunciato dopo che i piccoli sono stati trovati morti su un terrazzo esposto al sole. Gli animali sono deceduti a causa delle alte temperature, mentre altri cinque cani sono stati salvati in extremis. Le associazioni animaliste si stanno organizzando per costituirsi parte civile nel procedimento legale. La scoperta è avvenuta in una zona esposta al sole, dove i cuccioli non avevano alcuna possibilità di riparo.

I quattro piccoli sono stati trovati senza vita su un terrazzo esposto al sole cocente, mentre altri cinque cani sono stati salvati in extremis. Denunciato il proprietario. Oipa, Comune di Sciacca e Lega Italiana per la Difesa degli Animali annunciano la costituzione di parte civile e chiedono provvedimenti severi Quattrocuccioli morti sotto il sole cocente, senza acqua né riparo, e altri cinque cani salvati in extremis. È una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica quella avvenuta a Sciacca, dove le autorità sono intervenute trovando nove cani abbandonati su un terrazzo esposto alle alte temperature. Il bilancio è drammatico: quattro cuccioli sono morti, mentre la madre,altri due cuccioli e due cani adulti sono stati soccorsi e affidati alle cure dei veterinari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sciacca, 4 cuccioli morti sotto il sole: denunciato il proprietario, associazioni pronte a costituirsi parte civile

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Sciacca, sei cuccioli lasciati sotto il sole: quattro morti, salvati gli altri animali

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