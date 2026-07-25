Aggressione tra vicini Lite per il parcheggio poi i colpi col machete | Mi ha ferito alla mano

Notizia in breve

Una lite tra vicini per un parcheggio condominiale si è conclusa con l’uso di un machete e un ferito alla mano. L’incidente è avvenuto mercoledì sera in via Olmo a San Prospero, poco dopo le 19, a seguito di una disputa per lo spazio riservato alle auto nel cortile condominiale. La discussione si è trasformata in aggressione, con uno dei coinvolti che ha riportato ferite da taglio.