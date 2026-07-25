Aggressione tra vicini Lite per il parcheggio poi i colpi col machete | Mi ha ferito alla mano

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lite tra vicini per un parcheggio condominiale si è conclusa con l’uso di un machete e un ferito alla mano. L’incidente è avvenuto mercoledì sera in via Olmo a San Prospero, poco dopo le 19, a seguito di una disputa per lo spazio riservato alle auto nel cortile condominiale. La discussione si è trasformata in aggressione, con uno dei coinvolti che ha riportato ferite da taglio.

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Una lite per il parcheggio, nel cortile condominiale, si è trasformata in una violenta aggressione finita a colpi di machete. E’ successo in via Olmo a San Prospero, mercoledì scorso poco dopo le 19, a causa del mancato rispetto dello spazio riservato alle auto nel largo antistante i garage dello stabile. Protagonisti del litigio, che ha rischiato di degenerare, due uomini: S.B. 54enne di origine rumena e L.M.A. 41enne di origine argentina. E’ il residente sudamericano a rievocare le circostanze che hanno portato il ’rivale’ rumeno, ad impugnare il machete per poi colpirlo ripetutamente: "Tutto è nato per i continui screzi circa l’utilizzo dell’area cortiliva antistante le rimesse delle auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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