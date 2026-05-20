Lite tra vicini | 66enne finisce in ospedale ferito gravemente alla testa

Un uomo di 66 anni è stato ricoverato in ospedale con un trauma cranico grave dopo una lite avvenuta ieri sera con alcuni vicini a Cava de' Tirreni. La discussione, che si è protratta nel tardo pomeriggio, è degenerata e ha portato a un'aggressione fisica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno trasportato l'uomo all’ospedale. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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