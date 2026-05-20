Lite tra vicini | 66enne finisce in ospedale ferito gravemente alla testa
Un uomo di 66 anni è stato ricoverato in ospedale con un trauma cranico grave dopo una lite avvenuta ieri sera con alcuni vicini a Cava de' Tirreni. La discussione, che si è protratta nel tardo pomeriggio, è degenerata e ha portato a un'aggressione fisica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno trasportato l'uomo all’ospedale. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’incidente.
E' ricoverato in gravi condizioni per un trauma cranico, il 66enne protagonista della violenta lite con i vicini, di ieri sera, a Cava de' Tirreni. Un condomino, di origini bulgare, in evidente stato di ebbrezza, al culmine del battibecco, avrebbe colpito e ferito il malcapitato, costringendolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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