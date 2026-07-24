La lite tra vicini degenera spunta un machete | tre feriti a San Prospero
Durante una lite tra vicini in un condominio di San Prospero, uno dei coinvolti ha estratto un machete. Tre persone sono rimaste ferite, con colpi riportati in diverse parti del corpo. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’autore dell’aggressione. Sul luogo sono stati trovati e sequestrati l’arma e altri oggetti utili alle indagini. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.
San Prospero (Modena), 24 luglio 2026 - Momenti di forte tensione nella serata di mercoledì in un condominio di San Prospero, dove una lite tra vicini è degenerata fino all'utilizzo di un machete. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di San Prospero, supportati dai colleghi della Stazione di Cavezzo, ha consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo, evitando conseguenze ben più gravi. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, intorno alle 19.30 un cittadino rumeno, classe 1972, dopo aver detto di essere stato aggredito, avrebbe impugnato un machete della lunghezza di 52 centimetri. Nel tentativo di fermarlo, due coniugi, lei nata nel 1982 e lui nel 1983, hanno riportato lesioni alle mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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