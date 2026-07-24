La lite tra vicini degenera spunta un machete | tre feriti a San Prospero

Notizia in breve

Durante una lite tra vicini in un condominio di San Prospero, uno dei coinvolti ha estratto un machete. Tre persone sono rimaste ferite, con colpi riportati in diverse parti del corpo. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’autore dell’aggressione. Sul luogo sono stati trovati e sequestrati l’arma e altri oggetti utili alle indagini. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.