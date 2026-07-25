Una studentessa di 26 anni è stata aggredita al Parco Rossani di Bari, riportando ferite al volto e una prognosi di quaranta giorni. L'episodio ha suscitato scalpore e riacceso il dibattito sulla presenza di violenza negli spazi pubblici. Il Centro Nazionale per i Diritti Umani e Universitari ha chiesto di rafforzare le alleanze educative per contrastare la violenza. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L'aggressione al Parco Rossani di Bari ha colpito una studentessa di ventisei anni, ferita al volto con una prognosi di quaranta giorni. Il fatto ha scosso l'opinione pubblica e riaperto il tema del legame tra violenza ed educazione. Il CNDDU esprime vicinanza alla vittima e chiede alla scuola, alle famiglie e alle istituzioni una risposta comune, perché nessun gesto simile nasce per caso.Aggressione al Parco Rossani: cosa è successo a BariNel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio 2026 una giovane è stata aggredita dentro il Parco Rossani, spazio pensato per lo studio e la socialità. Le lesioni al volto sono serie e i medici hanno indicato una prognosi di quaranta giorni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Aggressione al Parco Rossani, il CNDDU chiede una nuova alleanza educativa contro la violenza

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