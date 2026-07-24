Una studentessa di 26 anni è stata aggredita nel Parco Rossani, subendo calci e pugni da parte di un gruppo di minorenni e due adulti, riportando gravi fratture al volto. Il sindaco ha incontrato la ragazza, descrivendo il suo volto come devastato da una violenza inaudita. La vicenda ha suscitato interrogativi nella città sulla sicurezza nel parco.

La studentessa di 26 anni, aggredita da un gruppo di minorenni e da due adulti, ha riportato gravi fratture al volto. Bari non smette di interrogarsi sulla brutale aggressione avvenuta nel Parco Rossani, dove Giuditta, studentessa universitaria di 26 anni, è stata presa a calci e pugni riportando gravi lesioni al volto. A distanza di poche ore dall’accaduto, il sindaco Vito Leccese ha incontrato la giovane e la sua famiglia, annunciando l’impegno dell’amministrazione comunale a seguire da vicino l’inchiesta e a costituirsi parte civile nel futuro processo. L’incontro si è svolto in forma riservata, ma al termine il primo cittadino ha voluto condividere pubblicamente le sue impressioni, parlando di una scena che lo ha profondamente colpito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Bari, Giuditta massacrata al Parco Rossani: il sindaco la incontra, «Volto devastato da una violenza inaudita»

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