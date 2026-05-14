Incendio doloso al Liceo Pesenti di Cascina in provincia di Pisa | il Cnddu denuncia la crescente emergenza vandalismi nelle scuole italiane e richiama l’urgenza di una nuova alleanza educativa

Un incendio doloso ha interessato il Liceo Pesenti di Cascina, in provincia di Pisa, suscitando sdegno tra gli insegnanti e i dirigenti scolastici. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha condannato l’episodio e evidenziato l’aumento dei casi di vandalismo nelle scuole italiane. La situazione ha portato a un appello per rafforzare le misure di tutela e a una riflessione sulla sicurezza degli ambienti educativi. Nessuna persona è stata ancora identificata o arrestata.

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il grave episodio di vandalismo e incendio doloso verificatosi presso il liceo Pesenti di Cascina in provincia di Pisa, un fatto che colpisce non soltanto una struttura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina, ipotesi dolosaCASCINA – L’incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina potrebbe avere origine dolosa. Tornano i vandali al Pesenti, incendio doloso a scuolaCascina (Pisa), 13 maggio 2026 – Ennesimo atto vandalico al liceo Pesenti di Cascina. Temi più discussi: Tornano i vandali al Pesenti, incendio doloso a scuola; Incendio doloso al liceo Pesenti di Cascina, tre classi trasferite; Brucia il Liceo Pesenti di Cascina: l’incendio è doloso, appiccato nella notte; Pista del dolo per un incendio al liceo. Incendio doloso al Pesenti di Cascina: in fiamme il seminterratoNewTuscia – CASCINA – PISA Nella mattinata di lunedì 11 maggio, un incendio si è sviluppato in un locale dismesso situato al piano seminterrato dell’Istituto Pesenti di Cascina. Gli uffici della Provi ... newtuscia.it Pista del dolo per un incendio al liceoCASCINA: Le fiamme sono divampate nel seminterrato della scuola, appiccate da ignoti durante la notte. Classi spostate, danni e vano scala chiuso ... toscanamedianews.it