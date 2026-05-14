Incendio doloso al Liceo Pesenti di Cascina in provincia di Pisa | il Cnddu denuncia la crescente emergenza vandalismi nelle scuole italiane e richiama l’urgenza di una nuova alleanza educativa

Da pisatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio doloso ha interessato il Liceo Pesenti di Cascina, in provincia di Pisa, suscitando sdegno tra gli insegnanti e i dirigenti scolastici. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha condannato l’episodio e evidenziato l’aumento dei casi di vandalismo nelle scuole italiane. La situazione ha portato a un appello per rafforzare le misure di tutela e a una riflessione sulla sicurezza degli ambienti educativi. Nessuna persona è stata ancora identificata o arrestata.

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il grave episodio di vandalismo e incendio doloso verificatosi presso il liceo Pesenti di Cascina in provincia di Pisa, un fatto che colpisce non soltanto una struttura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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