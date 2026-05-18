Un club di calcio ha nominato come presidente la figlia di 23 anni di un dirigente, causando conseguenze finanziarie gravi. La decisione ha portato al fallimento della società, che aveva già accumulato ingenti perdite. La nomina è avvenuta senza un processo trasparente di selezione e ha suscitato critiche da parte di tifosi e osservatori. La situazione ha portato alle dimissioni di alcuni dirigenti e a un'indagine da parte delle autorità competenti.

2026-05-18 09:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Nel settembre 2025 il Il miliardario Gian Luigi Rizzo ha acquistato la Ternana Calcio di Terni e ha nominato presidente la figlia 23enne di questo club di terza divisione italiana. Meno di un anno dopo questo club di Serie C è fallito E si prepara a scomparire sotto la presidenza di Claudia Rizzo, il più giovane presidente del calcio professionistico italiano e la prima donna a guidare il club rossoverdi in 100 anni di storia. Il presidente del calcio più glamour del mondo Claudia Rizzo, che fino alla sua... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il prezzo del nepotismo nel calcio: un milionario nomina presidente la figlia 23enne e il club fallisce

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