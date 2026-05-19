Trapani Antonini vince contro il fisco e gongola | Ci devono riammettere in serie C

A Trapani, Antonini ha ottenuto una vittoria contro il fisco, dichiarando che si aspetta di essere riammesso in serie C. La questione riguarda una disputa legale tra il club e le autorità fiscali, che porta a una sospensione dell’iscrizione alla categoria superiore. L’avvocato del club ha annunciato che si attende l’esito positivo del procedimento giudiziario, e Antonini ha espresso soddisfazione per la decisione favorevole. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra società e enti fiscali riguardo a questioni amministrative e fiscali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Se davvero un nuovo tsunami è pronto ad abbattersi sul campionato di serie C sarà il tempo a dirlo, ma quella di oggi è stata una giornata importante per Valerio Antonio che ha visto riconoscersi dal giudice tributario di Trapani la natura non fraudolenta della famosa questione relativa ai crediti fiscali. Da lì il club è stato costretto a fare i conti con una lunga serie di penalizzazioni in ambito sportivo. Appena avuta notizia della sentenza favorevole, il presidente dei granata ha fatto una lunga diretta sui social affermando senza mezzi termini che presenterà il conto a Figc e Fip per l’esclusione della squadra di basket e quella di calcio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trapani, Antonini vince contro il fisco e gongola: “Ci devono riammettere in serie C” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Altri cinque punti di penalizzazione per il Trapani di Antonini: squadra all’ultimo posto in Serie CAncora una penalizzazione per il Trapani di Valerio Antonini, squadra del girone C di Serie C. Trapani: Antonini sfida Tranchida e punta al ComuneValerio Antonini ha reso ufficiale la sua intenzione di candidarsi alla carica di Sindaco di Trapani, sfidando chi vedeva l’annuncio come un semplice... NEWS - Trapani, vittoria in tribunale contro l’Agenzia delle Entrate, Antonini: Non c’era frode, devono riammetterci in Serie CIl Trapani di Valerio Antonini ha ottenuto una vittoria in Tribunale contro l’Agenzia delle Entrate, aprendo così a possibili sviluppi per il futuro del club granata. Il presidente, Valerio Antonini, ... napolimagazine.com Trapani, Antonini vince in Tribunale contro il Fisco: Ci devono riammettere in Serie CUna decisione destinata a far discutere e che potrebbe avere conseguenze importanti anche sul piano sportivo. Il Trapani di Valerio Antonini ha infatti ottenuto una vittoria in Tribunale contro l’Agen ... tuttomercatoweb.com