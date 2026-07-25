Aggredito con una mazza da baseball il presidente del Consiglio comunale

Nella notte tra venerdì e sabato, il presidente del Consiglio comunale di Mugnano del Cardinale è stato aggredito con una mazza da baseball. L’episodio si è verificato nel centro del paese, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o motivazioni dell’attacco. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Violenta aggressione nella notte tra venerdì e sabato a Mugnano del Cardinale, dove il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Masucci, è stato brutalmente colpito con una mazza da baseball. L’episodio si è verificato in piazza Cardinale e ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, l’amministratore sarebbe stato raggiunto da diversi colpi che gli hanno provocato gravi lesioni. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno riscontrato la frattura del setto nasale e numerose ferite lacero-contuse al capo. Masucci è attualmente ricoverato sotto osservazione, mentre le sue condizioni vengono costantemente monitorate dal personale sanitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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