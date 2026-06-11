Corato picchiato con una mazza da baseball e rapinato della valigia | cinque arresti Carabinieri

Da noinotizie.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri dopo aver aggredito un uomo con una mazza da baseball, rubandogli una valigia. L'episodio è avvenuto a Corato e la vittima ha riportato ferite. I sospetti sono stati fermati dopo le indagini e sono stati portati in caserma. Il Tribunale di Trani ha convalidato gli arresti e disposto la custodia in carcere. Le forze dell’ordine continuano le verifiche sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quella località, ha adottato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari – eseguita dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta (BA) nella mattinata odierna – nei confronti di cinque persone tutte originarie di Corato (BA), essendo emersi a loro carico gravi indizi di colpevolezza ( fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa ) in ordine ai delitti di “ Rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi ” commessi in Corato (BA), il 21. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

corato picchiato con una mazza da baseball e rapinato della valigia cinque arresti carabinieri
© Noinotizie.it - Corato, picchiato con una mazza da baseball e rapinato della valigia: cinque arresti Carabinieri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Chef picchiato con la mazza da baseball dal titolare della discoteca: "Ci hai mancato di rispetto"Lunedì sera, un chef è stato aggredito all’interno di una nota discoteca di San Nicola la Strada.

Catania, minaccia madre e sorella con una mazza da baseball per i soldi della droga: arrestatoLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Catania dopo aver minacciato con una mazza da baseball la madre e la sorella, chiedendo soldi per la droga.

Argomenti più discussi: Follia a Corato, bottigliata in testa a un rider mentre lavora: caccia ai giovani aggressori; Follia a Corato, rider aggredito a bottigliate da un gruppo di giovanissimi in Piazza Di Vagno; Corato, rider aggredito per strada a bottigliate e lasciato sanguinante a terra. Devo finire la consegna; Il Social Camp di Corato Sociale: una comunità che ha imparato a fare rete.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web