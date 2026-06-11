Corato picchiato con una mazza da baseball e rapinato della valigia | cinque arresti Carabinieri
Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri dopo aver aggredito un uomo con una mazza da baseball, rubandogli una valigia. L'episodio è avvenuto a Corato e la vittima ha riportato ferite. I sospetti sono stati fermati dopo le indagini e sono stati portati in caserma. Il Tribunale di Trani ha convalidato gli arresti e disposto la custodia in carcere. Le forze dell’ordine continuano le verifiche sull’accaduto.
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quella località, ha adottato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari – eseguita dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta (BA) nella mattinata odierna – nei confronti di cinque persone tutte originarie di Corato (BA), essendo emersi a loro carico gravi indizi di colpevolezza ( fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa ) in ordine ai delitti di “ Rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi ” commessi in Corato (BA), il 21. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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