Corato picchiato con una mazza da baseball e rapinato della valigia | cinque arresti Carabinieri

Notizia in breve

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri dopo aver aggredito un uomo con una mazza da baseball, rubandogli una valigia. L'episodio è avvenuto a Corato e la vittima ha riportato ferite. I sospetti sono stati fermati dopo le indagini e sono stati portati in caserma. Il Tribunale di Trani ha convalidato gli arresti e disposto la custodia in carcere. Le forze dell’ordine continuano le verifiche sull’accaduto.