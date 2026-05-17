Fermati in auto e trovati con le dosi di hashish e una mazza da baseball

Durante un controllo stradale, gli agenti hanno fermato un'auto e hanno trovato a bordo diverse dosi di hashish. Nell'abitacolo sono stati rinvenuti anche una mazza da baseball e alcuni oggetti ritenuti atti ad offendere. Sono state contestate diverse accuse tra cui detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La vettura e i materiali sono stati sequestrati e l'automobilista è stato portato in commissariato.

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