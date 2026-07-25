Agenti e carabinieri assediati fiamme sui mezzi Dentro il cantiere di Chiomonte durante gli scontri con i No Tav – Il video

Durante gli scontri nel cantiere di Chiomonte, agenti e carabinieri sono stati circondati e hanno subito lanci di molotov. I mezzi delle forze dell’ordine sono stati incendiati e alcuni sono stati colpiti dalle fiamme. Il sindacato Siulp ha diffuso un video che mostra la situazione dal punto di vista delle forze dell’ordine, con scene di assedio e danni ai veicoli.

Agenti e carabinieri circondati, molotov contro le camionette e mezzi in fiamme. Questa la prospettiva, dalla parte delle forze dell’ordine, che diffonde il sindacato Siulp degli scontri avvenuti in Val di Susa con i No Tav. «Sono entrati nel cantiere di Chiomonte e le metodologie sono sempre più da vera e propria guerriglia. Il segnale è quello di un chiaro attacco all’ordine precostituito. Si tratta di un attacco allo Stato. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate sotto una vera e propria pioggia di bombe carta e molotov lanciate da questi delinquenti, oltre a razzi e mortai artigianali», ha commentato in una nota Felice Romano, Segretario Generale del Siulp. 🔗 Leggi su Open.online

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