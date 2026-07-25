La procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a due ufficiali della Polizia locale di Rozzano. Sono coinvolti l’attuale comandante e l’ex comandante, accusati di aver demansionato un’agente. L’indagine riguarda presunte azioni di svantaggio professionale nei confronti di un membro del corpo di polizia. Nessun dettaglio è stato fornito sui dettagli specifici dell’accusa o sulle eventuali responsabilità.

Indagati il comandante e l’ex comandante della Polizia locale: l’accusa è demansionamento di un’agente. La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’ex comandante Samanta Zacconi e anche all’attuale comandante della Polizia locale di Rozzano, Alessandro Bottari. L’inchiesta nasce dalla denuncia presentata dall’agente scelta Tiziana Izzo, che sostiene di essere stata progressivamente isolata dal resto del personale e destinata a mansioni non compatibili con il proprio ruolo. L’amministrazione comunale ha espresso piena fiducia nel comandante Bottari, sottolineando che l’avviso di garanzia rappresenta un atto previsto dalla procedura e ribadendo il rispetto del lavoro della magistratura e del principio di presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agente demansionata, indagato il capo dei ghisa

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