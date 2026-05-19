I sindacati della polizia locale chiedono con fermezza l’introduzione immediata dei taser tra le attrezzature di ordinanza degli agenti. In una nota, hanno sollecitato i consiglieri comunali a prendere provvedimenti urgenti per rendere operativo il dispositivo, ritenuto uno strumento utile per la gestione delle situazioni di emergenza. La richiesta arriva dopo che l’ente ha già discusso varie volte sulla possibilità di adottare questa tecnologia, senza ancora arrivare a una decisione definitiva.

I sindacati della polizia locale tornano alla carica per la rapida introduzione della pistola elettrica nella dotazione d’ordinanza degli agenti di piazza Beccaria. A quasi tre settimane dalla seduta della Commissione Sicurezza dello scorso 29 aprile, convocata per discutere dei risultati della sperimentazione di sei mesi portata avanti dal comandante Gianluca Mirabelli, la sigla Csa ha (ri)mandato una lettera al sindaco Giuseppe Sala e ai tutti consiglieri comunali per sollecitare la fissazione della data per la seconda seduta, che dovrebbe preludere all’approdo in aula del provvedimento per modificare il regolamento della polizia urbana.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taser, il Csa incalza i consiglieri: "Subito nella dotazione dei ghisa"

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