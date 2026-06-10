Un uomo di 70 anni, ex capo aggiunto della Corte dei Conti, è stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione nell’ambito del caso sul Ponte sullo Stretto. Durante il Governo Prodi, ha ricoperto il ruolo di capo dell’ufficio legislativo del ministero della Sanità. L’indagine riguarda presunti illeciti legati a procedure amministrative e finanziarie relative al progetto. La vicenda coinvolge anche altre persone e aziende, secondo fonti investigative.

Miele è stato Capo dell’ufficio legislativo del ministero della Sanità durante il Governo Prodi tra il 1996 e il 1997 e consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra il 1998 e il 1999 Tommaso Miele è il 70enne ex presidente aggiunto della Corte dei Conti indagato nell’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Ponte sullo Stretto, chi è Tommaso Miele indagato per corruzione: 70enne ex capo aggiunto della Corte dei Conti

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Leslie La Penna intervistato sul doppiaggio da Antonio Viola e Daniele Manno, 31 maggio 2026

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