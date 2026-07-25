Il Comune non ha ancora recuperato le somme dovute dopo lo sfratto eseguito in un caso di affitto non incassato. L’alloggio è stato liberato, ma le cifre non sono state ancora recuperate. Il caso torna in tribunale per definire la questione finanziaria. La procedura legale riguarda il recupero delle somme non pagate dal locatario. Lo sfratto è stato completato, ma i soldi sono ancora da recuperare attraverso l’iter giudiziario.

Lo sfratto è stato eseguito, l’alloggio è stato liberato, ma il Comune non è ancora riuscito a recuperare le somme dovute. Per questo il palazzo comunale ha deciso di proseguire sul piano legale, avviando la procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di un ex assegnatario di un alloggio concesso a canone ridotto, nel tentativo di rientrare dei canoni di locazione rimasti insoluti. La vicenda nasce nel 2024 quando l’ente aveva incaricato l’avvocato Anna Di Cosmo del Foro di Macerata di avviare l’azione per ottenere sia la restituzione dell’immobile sia il recupero delle somme non versate. Il tribunale di Macerata aveva successivamente convalidato lo sfratto e riconosciuto, attraverso un decreto ingiuntivo, il diritto del Comune a ottenere il pagamento del credito maturato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affitto non incassato, il caso torna in tribunale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AIMy supermarket is connected to ancient times, the beautiful general falls in love with me

Notizie e thread social correlati

Harry ha incassato l’ennesima sconfitta in tribunale, ha perso la causa da 50 milioni di sterline contro il Daily Mail: “Una vittoria schiacciante per la libertà di stampa”Un giudice ha respinto la causa intentata da un uomo contro l’editore di un quotidiano britannico, giudicando insufficienti le prove presentate.

Caso Montedomini, l’affitto turistico era previsto nel bando. L’ente: verifiche in corsoNel caso Montedomini, si è scoperto che l’affitto turistico era previsto nel bando di assegnazione.

Temi più discussi: Affitto non incassato, il caso torna in tribunale; Affitti Brevi Modello 730 2026: Come Dichiarare i Redditi da Booking e Airbnb; FLORIDA E CALIFORNIA, LA PROPRIETÀ DAVANTI AL FISCO; Affitti brevi: 492mila annunci seconde case on line, ecco tutti i numeri del settore.

Affitto non incassato, il caso torna in tribunaleIl Comune chiede il pignoramento per recuperare il credito nei confronti dell’assegnatario di un alloggio a canone ridotto ... ilrestodelcarlino.it

NASPI, docente precario e affitto: il caso spinoso del bonus da restituireLa NASPI è l’indennità mensile riconosciuta dall’INPS a chi perde involontariamente un rapporto di ... msn.com