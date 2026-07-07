Un giudice ha respinto la causa intentata da un uomo contro l’editore di un quotidiano britannico, giudicando insufficienti le prove presentate. La richiesta di risarcimento ammontava a 50 milioni di sterline. La decisione è stata definita come una vittoria per la libertà di stampa e si basa sulla mancanza di elementi probatori adeguati a sostenere le accuse. La sentenza conclude il procedimento legale avviato dall’uomo contro l’editore.

Harry ha incassato l’ennesima sconfitta in tribunale. Questa volta le sue accuse contro l’editore del Daily Mail sono franate davanti alla decisione del giudice, che ha ritenuto che le evidenze fornite non fossero sufficienti a fargli vincere una causa da 50 milioni di sterline. Insieme al principe, tra gli accusatori figuravano anche altre sei personalità di spicco del jet set britannico come Elton John, Liz Hurley e la baronessa Lawrence, tutti convinti che i giornalisti del tabloid britannico avessero usato metodi illeciti per raccogliere informazioni private sulle loro vite. Il giudice civile della causa, però, non ha trovato sufficienti elementi di prova tra le accuse avanzate dai sette personaggi di spicco del mondo politico, artistico e del principe inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Harry ha incassato l’ennesima sconfitta in tribunale, ha perso la causa da 50 milioni di sterline contro il Daily Mail: “Una vittoria schiacciante per la libertà di stampa”

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