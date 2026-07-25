LE PREVISIONI. È la proiezione di 3BMeteo per la prima settimana del nuovo mese. Da mercoledì 29 luglio la fiammata africana. Temperature sopra la media: per i fragili 13 punti dedicati. La pausa è durata troppo poco. Dopo qualche giorno di temperature più contenute e niente afa, la Bergamasca si prepara a una nuova ondata di calore che potrebbe riportare il termometro su valori eccezionali. Non prima, però, di un fine settimana caratterizzato dal ritorno dell’instabilità con temporali attesi tra questa sera e domani, soprattutto sulle Orobie. Nelle zone di pianura, venerdì 24 luglio le temperature si sono assestate tra i 29 e i 30 gradi, con la sola eccezione della frazione Geromina di Treviglio dove la stazione online del Centro Meteo Lombardo ha rilevato 32,7 gradi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Afa, agosto prepara un nuovo picco in Bergamasca: massime a 40 gradi

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