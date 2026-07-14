Afa e notti tropicali in Bergamasca massime regolarmente sui 36 gradi

In Bergamasca si registrano notti tropicali e temperature massime di circa 36 gradi a causa di un anticiclone di origine africana. Il promontorio mantiene il clima caldo sul Nord Italia, con valori che superano sistematicamente la norma stagionale. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da caldo intenso e assenza di precipitazioni significative.

Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale africana governa il tempo sul Nord Italia, con caldo in accentuazione e valori ampiamente sopra la norma stagionale. La struttura si mantiene solida ma, a metà settimana, un temporaneo cedimento nei medi livelli favorisce l’ingresso di infiltrazioni più fresche in quota che innescano un breve episodio di instabilità nella giornata di mercoledì. In assenza di una forzante dinamica organizzata, i fenomeni assumono carattere sparso e irregolare. Le previsioni del tempo a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. Martedì 14 luglio 2026 Tempo Previsto: Giornata stabile e in prevalenza soleggiata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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