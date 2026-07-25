Nella giornata di ieri, le temperature hanno raggiunto i 40 gradi in diverse zone, mentre temporali improvvisi hanno portato pioggia intensa e grandinate. Le massime si sono mantenute a livelli tipici di fine autunno, con valori tra i 15 e i 20 gradi in alcune aree. Le condizioni climatiche sono cambiate rapidamente, con un calo drastico delle temperature seguito da un ritorno al caldo afoso previsto per i prossimi giorni.

Firenze, 25 luglio 2026 – Non è finita ma d’altronde era davvero troppo presto – siamo ancora nel cuore dell’estate – per illudersi di non dover tornare a convivere con l’altoforno che ha già spinto forte per tre volte, a fine maggio, ancora in primavera, sfiorando i 35 gradi, poi con il filotto bollente della seconda metà di giugno e infine con un luglio arroventato che ha mollato la presa solo negli ultimi due giorni. Le previsioni critiche: temperature oltre i 42 gradi. Non è finita perché quasi tutti i modelli sono concordi su una previsione estremamente critica. L’avvio di agosto con temperature spaventose che potrebbero toccare e superare in città anche i 42 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate folle, dal ‘fresco’ al bollore: temporali e massime autunnali, ma poi torna l’incubo a 40 gradi

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