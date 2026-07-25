AEW Redemption 2026 – Preview
L’evento AEW Redemption 2026 si svolge come un pay-per-view di passaggio, con una card che include diverse sfide, ma senza storyline di rilievo o costruzioni narrative che aumentino l’attesa. La serata presenta incontri vari, senza particolare attenzione ai dettagli che possano coinvolgere il pubblico in modo più profondo. La mancanza di storyline di rilievo rende l’intera manifestazione più una semplice occasione di spettacolo che un evento con significati più complessi.
Un ppv di transizione che più transizione non si può. Con una card caruccia, ma senza vere e proprie costruzioni che facciano aumentare l’interesse verso l’evento. E’ il vizio della All Elite: quando arriva il momento di qualche ppv di secondo o terzo piano, lascia gli ormeggi e non bada tanto alla sostanza, quanto alla forma. E così non ci si può aspettare molto, se non la solita solidità e qualche match di alto (o altissimo) livello che serva a far crescere le tensioni in vista di All In. Andiamo a vedere i pronostici per il ppv. Double Chain Tag Team Match The Dogs (David Finlay & Clark Connors) vs Bang Bang Gang (Jay White & Juice Robinson) Una delle poche storyline che stanno andando avanti di pari passo, rendendo un po’ interessante il midcard. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
AEW Redemption 2026 Preview Show
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