Un ppv di transizione che più transizione non si può. Con una card caruccia, ma senza vere e proprie costruzioni che facciano aumentare l’interesse verso l’evento. E’ il vizio della All Elite: quando arriva il momento di qualche ppv di secondo o terzo piano, lascia gli ormeggi e non bada tanto alla sostanza, quanto alla forma. E così non ci si può aspettare molto, se non la solita solidità e qualche match di alto (o altissimo) livello che serva a far crescere le tensioni in vista di All In. Andiamo a vedere i pronostici per il ppv. Double Chain Tag Team Match The Dogs (David Finlay & Clark Connors) vs Bang Bang Gang (Jay White & Juice Robinson) Una delle poche storyline che stanno andando avanti di pari passo, rendendo un po’ interessante il midcard. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW Redemption 2026 – Preview

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AEW Redemption 2026 Preview Show

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: AEW: Kevin Knight sfiderà Kenny Omega per l’AEW World Championship a Redemption

AEW: Chris Jericho tira fuori il Painmaker per affrontare Tommaso Ciampa a AEW RedemptionChris Jericho tornerà a combattere a AEW Redemption, affrontando Tommaso Ciampa con il suo personaggio di “The Painmaker”.

Temi più discussi: AEW Redemption 2026, i match da non perdere: da Omega al ritorno del Painmaker; AEW Redemption 2026: card, orario e dove vedere il PPV | DAZN News Italia; La card di AEW Redemption 2026; AEW Redemption 2026: tutti i match del nuovo PPV di Montreal.

AEW Redemption 2026 Preview & Predictions – Will Ospreay Will Blindside Jon MoxleyAEW Redemption 2026 Preview and Predictions are here for July 26 in Montreal, Quebec, Canada. The event follows a skippable go-home show on July 22, where Kevin Knight successfullyretained the TNT ... msn.com

‘BITTER’ è il brano ufficiale del tema per AEW Redemption! reddit

Guarda AEW Redemption live su DAZNAEW Redemption 2026 arriva prima di All In: Kenny Omega difende il titolo in Canada, Moxley e Ospreay sfidano gli Young Bucks e Jericho torna Painmaker. dazn.com