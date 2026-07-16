Kevin Knight sarà il primo sfidante di Kenny Omega per l’ AEW World Championship in occasione di AEW Redemption, come annunciato durante l’ultima puntata di AEW Dynamite. La scorsa settimana, nello speciale Beach Break, Omega ha sconfitto MJF conquistando il titolo mondiale AEW per la seconda volta in carriera, affermandosi come il probabile avversario di Will Ospreay a All In, in programma ad agosto. Kenny Omega concede una chance a Kevin Knight: “Voglio vedere chi sei davvero”. Nell’episodio di questa settimana, Omega ha aperto lo show accompagnato dagli Young Bucks. I tre hanno sostituito la cintura personalizzata “Triple B”, introdotta da MJF, con il classico design dell’ AEW World Championship, arricchito da nuove side plates personalizzate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kevin Knight sfiderà Kenny Omega per l’AEW World Championship a Redemption

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Darby Allin vs The Jet Kevin Knight - AEW World Championship | AEW Dynamite, 5/6/26

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